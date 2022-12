Sander Gillis, presentator De Warmste Week: "Het goede doel steunen vanuit Het Warmste Huis, het is een droom die uitkomt” 

"Ik kwam de eerste keer écht in aanraking met kansarmoede toen ik scoutsleider was. In de jeugdbeweging zie je soms dat er kinderen zijn die plots niet meegaan op kamp omdat het te duur is, of dat ze op weekend net iets minder spullen meehebben dan de anderen. Het woord armoede nemen ze natuurlijk zelf niet in de mond, want ze schamen zich vaak voor hun situatie."

"Als leiding waren we daar uiteraard niet blind voor en probeerden we te helpen waar mogelijk. Bij de opkuis van de scoutslokalen op het einde van het jaar gaven we bijvoorbeeld alle achtergelaten spullen (die na een laatste oproep niet werden opgehaald) aan kinderen waarvan we wisten dat ze die goed konden gebruiken. Dat kan een wereld van verschil maken: een slaapzak bijvoorbeeld kost stukken van mensen."



"Ter voorbereiding van De Warmste Week heb ik uiteraard ook de lijst bekeken van alle 270 projecten die we dit jaar steunen en ik ben enorm onder de indruk van de diversiteit van die projecten. Dat gaat van samen koken tot kinderen leren fietsen of muziekliefhebbers de kans geven om eens een concert van hun favoriete band in de AB mee te pikken. Je staat er vaak niet bij stil, maar er zijn zo veel manieren waarop we kunnen helpen.”