Na "Pano" over bouwbedrog: er komt lijst met aannemers en andere ondernemers die bestuursverbod kregen  

Wanneer ondernemers failliet gaan, kan een strafrechter of een ondernemingsrechter een "bestuursverbod" uitspreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een failliete ondernemer echt nalatig is geweest, bij onbehoorlijk bestuur of als een bedrijfsleider strafbare feiten pleegde in verband met zijn of haar beroep. Wie daarna nog bestuursfuncties uitoefent, riskeert een geldboete of een gevangenisstraf.

Maar de controle daarop bleef wel eens dode letter, zeker in de bouwsector. In een reportage van "Pano" was afgelopen februari te zien hoe frauduleuze aannemers steeds weer een nieuwe vennootschap kunnen oprichten én leiden nadat ze failliet gingen. "Er is geen database die geraadpleegd kan worden door gelijk welke particulier waar je kan nagaan of een ondernemer te goeder trouw is", zei curator Annemie Moens in de reportage. Moens werkt al 40 jaar rond faillissementen, en zei dat je "niet zomaar kan controleren of je aannemer eerder failliet ging en of dat faillissement frauduleus was."