Grote renovatiewerken voor cultuurcentrum De Borre in Bierbeek: "Klimaatdoelstellingen halen"

Bierbeek ondertekende het Burgemeestersconvenant en het Vlaams Lokaal Klimaat- en Energiepact, waarin beslist werd tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten. Om deze doelstellingen te halen, stimuleert en ondersteunt het gemeentebestuur haar inwoners met specifieke acties en maatregelen. Maar de gemeente wil zelf ook het goede voorbeeld geven en zet in op duurzaamheid met onder de renovatie van het cultureel centrum.

"Het cultuurcentrum De Borre is 41 jaar oud", zegt Vanhulst bij Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. "Toen waren er heel andere ideeën in verband met duurzaamheid. Door het gebouw te renoveren, willen we de klimaatnormen halen." Uit een scenarioanalyse is gebleken dat het gebouw veel kan besparen op energie, legt Vanhulst uit: "Vooral de isolatie van het gebouw kan beter. Er komt bijvoorbeeld betere vloer- en buitenmuurisolatie, maar ook een dak- en stookplaatsrenovatie."