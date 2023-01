Schaatsers op vijvers van Oud-Heverlee, maar "verboden en gevaarlijk"

Sinds gisteren staan er verbodsborden aan de vijvers van het Zoet Water en de vijvers van het Agentschap Natuur en Bos. Toch waagden enkele schaatsers zich op het ijs. Burgemeester Clerckx reageert: "We hebben metingen uitgevoerd en het ijs is nu ongeveer vijf centimeter dik", zegt burgemeester Clerckx. Te dun om veilig op te schaatsen, dus. "Het is voorlopig strikt verboden om je op de vijvers te begeven. Het is ook gewoon gevaarlijk", waarschuwt de burgemeester nog, "de vijvers van het Zoet Water zijn diep en door een bron is er ook stroming ."

De website van Agentschap Natuur en Bos lijst op welke vijvers nu al veilig zijn om op te schaatsen. "Misschien kan er in Oud-Heverlee ook geschaatst worden binnenkort, maar enkel als het nog een paar dagen vriest."