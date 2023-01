Senzanome in Brussel in top 15 van beste Italiaanse restaurants buiten Italië: "Ook Mick Jagger is fan"

Toch geeft de nieuwe erkenning een boost aan Bruno en zijn team. “Absoluut. Al is een ster of een prijs ontvangen daarom niet per se verworven. Ook zonder erkenningen als deze moet je jezelf in vraag blijven stellen en altijd beter proberen te doen. Maar dat we opnieuw hoog staan in een belangrijke lijst met de beste Italiaanse restaurants buiten Italië, doet wel iets. Want wij doen ook, in zekere zin, aan promo voor Italië. Ik hoor mensen wel vaker zeggen dat ze na een etentje bij ons zin krijgen om het land opnieuw te gaan bezoeken.”