Regering in Slowakije valt na vertrouwensstemming in het parlement

De Slovaakse president Zuzana Caputova heeft de minderheidsregering van premier Eduard Heger ontbonden, nadat die een vertrouwensstemming in het parlement verloren had. De oppositie verwijt de coalitie van Heger dat ze niet in staat is om de stijgende energieprijzen in het land tegen te gaan.

De stemming kwam er drie maanden nadat de regeringspartij SaS de regering van Heger had verlaten door aanhoudende interne strubbelingen. Daardoor moest Heger door met een minderheidsregering. Sindsdien lukt het nauwelijks om nieuwe wetgeving aangenomen te krijgen en er is ook nog geen goedgekeurde begroting voor 2023. De motie van wantrouwen werd goedgekeurd door 78 van de 150 parlementsleden.