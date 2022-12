Stad Mechelen maakt zich klaar voor winterevenement "Mechelen in Vuur en Vlam"

Voor Mechelen is het een van de belangrijkste evenementen van het jaar. “Het is onze Mechelse feestdag in de winter. Je hebt Maanrock in de zomer en Mechelen in Vuur en Vlam tijdens de winter. Het is helemaal anders, maar tegelijkertijd lijkt het er wel erg op. Het is in onze binnenstad op verschillende plekken en locaties, een ontdekkingstocht door de stad”, zegt Calvo.