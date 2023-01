Tegen eind volgend jaar forse stijging van aantal bushokjes in Deinze: "Van 34 naar 158"

Deinze groeit en is wat reclame betreft een interessante stad, volgens de burgemeester. "Met dat in gedachten hebben we partners gezocht. Er zijn genoeg spelers die in onze stad reclame willen maken en in ruil daarvoor diensten willen aanbieden. Dat zijn diensten als accomodatie voor bushaltes, reclameborden, of infoborden. Zo kregen we een voorstel van de firma JC Decaux."

De firma JC decaux bevestigt wat de burgemeester uitlegt: "Deinze is de toegangspoort tot de Leiestreek. Kunstliefhebbers en fijnproevers komen er aan hun trekken. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor iedereen die vlakbij Gent en toch in het groen wil wonen en dus ook voor investeerders,” zegt Wim Jansen, de bestuurder van het bedrijf.