Koningshuis van Thailand in crisis: prinses en waarschijnlijke troonopvolger Bha in onduidelijke toestand in ziekenhuis

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, of kortweg Rama X, is de koning van Thailand. Hij is de zoon van koning Rama IX. In totaal had de koning vier vrouwen. Prinses Bajrakitiyabha is de oudste dochter van zijn eerste vrouw, Soamsawali Kitiyakara. Enkele jaren nadat hij in 1977 met haar was getrouwd, startte hij een relatie met een andere vrouw, Yuvadhida Polpraserth. Na haar volgden nog twee vrouwen. In totaal heeft koning Rama X 7 kinderen bij drie verschillende vrouwen.

In tegenstelling tot de vorige koningen van Thailand is koning Maha Vajiralongkorn niet erg populair bij de Thai. Hij zou veel gokken en zijn talrijke affaires en mislukte huwelijken wijzen niet echt op een stabiele geest, al zal niemand dat met zoveel woorden durven uitspreken. Er staan immers fikse straffen op majesteitsschennis. Wie zich negatief uitlaat over het koningshuis, kan tot 15 jaar in de gevangenis belanden.