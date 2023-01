Turkse groep Ciner investeert half miljard euro in nieuwe glasfabriek in Lommel

De fabriek komt er op vraag van brouwerij AB Inbev. Die was op zoek naar een fabrikant van flesjes die zich in België wilde vestigen. En het Turkse Ciner is daar op ingegaan. Het bedrijf heeft intussen een bouwvergunning voor de nieuwe fabriek op het Kristalpark III in Lommel. Volgend jaar wordt gestart met de bouw, ee eerste glasoven zal normaal gezien in 2025 in gebruik genomen worden. In 2026 zou er een tweede oven bijkomen. De fabriek zal 1.300 ton glas per dag produceren.