De Gouden Boon in Hasselt ligt er twee jaar later nog altijd hetzelfde bij als vlak na gasontploffing

Het is twee jaar geleden dat er in het koffiehuis De Gouden Boon in Hasselt een gasontploffing gebeurde. Door een ingewikkelde verzekeringskwestie ligt het pand er nog altijd bij zoals vlak na de gasontploffing. Ook het pand op de hoek, waar vroeger Het Olifantje was, ligt er verlaten bij omdat de eigenaar onbereikbaar is.