Uitslaande dakbrand verwoest huis in Sint-Job-in-'t-Goor, vader en 2 kinderen op tijd buiten

Rond 22 uur gisterenavond is er brand ontstaan in een woning aan de Vaartlaan in Sint-Job-in-'t-Goor, bij Brecht. In het huis woont een gezin met 2 kinderen. De vader en de kinderen waren thuis. Zij konden het huis op tijd verlaten, niemand raakte gewond. De vader van het gezin heeft nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen maar dat is niet gelukt.