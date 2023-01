Leuven wil Vaartkomparking populairder maken: "Er is een gratis shuttlebus naar het winkelcentrum"

De Vaartkomparking ligt buiten het centrum en is goedkoper dan de parkings in de stad. Er is ook een gratis shuttledienst die shoppers en andere bezoekers naar het centrum kan brengen. Er is ook een tarief van vier uur gratis parkeren. "Te voet ben je op tien minuten ook in het centrum", zegt Schepen van Handel en Werk Johan Geleyns bij Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. "Toch wordt de parking niet zo vaak gebruikt."