Van Magritte en Ensor tot Robbedoes en Guust Flater: Charleroi heeft nieuw museum voor Schone Kunsten

Nu heeft het museum een nieuwe plek en een nieuwe adem gevonden in de voormalige rijkswachtkazerne Defeld. De politie zit daar in een opmerkelijk nieuw torengebouw van architect Jean Nouvel en in de leegstaande vroegere stallingen voor de gendarmepaarden is er volop plaats voor kunst, "dé manier om ons aan de buitenwereld te tonen" volgens Paul Magnette. "De laatste jaren leek het of de mensen de hoop hadden verloren. Ze gingen zich uitspraken zoals "Charleroi is de lelijkste stad" teveel aantrekken. Cultuur is dé manier om dat tegen te gaan." Charleroi betaalt dit nieuwe museum zelf en hoopt op erkenning door de Franse Gemeenschap.