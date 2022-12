Jager aangehouden voor doodslag op man met metaaldetector in akker in Tongeren 

Voorlopig is de juridische kwalificatie doodslag, maar het openbaar ministerie kleeft altijd een hoge juridische kwalificatie op dergelijke feiten. Die kan later nog altijd aangepast worden. "De verdachte is aangehouden voor doodslag", zegt zijn advocaat Philip Daeninck. "De man is heel erg onder de indruk. Hij gaf te kennen dat hij nooit de intentie had om op iemand te schieten of dodelijk te verwonden. Er is nog bijkomend onderzoek, maar hij verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek."