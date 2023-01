Verenigingen Elversele willen geen verkoop van hun Huis De Fortune: "Cultuur gaat verloren"

De harmonie repeteert al sinds 1981 in De Fortune, en de leden kunnen er ook zonder probleem hun instrument achterlaten. "Maar het alternatief dat de gemeente ons voorstelt is de Emiel Naudtszaal, en dat is een evenementslocatie in plaats van een verenigingszaal", zegt Peter Maris van de harmonie. "We hebben daar geen ruimte voor onze repetities en al onze andere activiteiten. We krijgen ook alsmaar meer leden bij. In De Fortune kunnen we vergaderen, repeteren en onze instrumenten wegbergen. Op de andere plek zijn er zelfs geen vergaderruimten."