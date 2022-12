Zware verkeershinder verwacht op Antwerpse Ring dit weekend: "Blijf daar weg met de auto"

Bovendien gaat de afrit in Merksem dicht. "Vanuit Brasschaat, Kapellen en Stabroek kan je niet meer de ring oprijden en de afrit Merksem nemen om naar het centrum te gaan. Je zal dus al de A12 of de E19 moeten verlaten aan Kleine Bareel en dan via Merksem naar Antwerpen rijden. Of in Ekeren op de A12 en dan via de Noorderlaan. Maar die wegen kunnen dat verkeer ook niet aan, zeker de kruispunten niet. Dus we verwachten daar zowel zaterdag- als zondagmiddag zeer, zeer zware verkeersproblemen, zeker nu er heel wat kerstshoppers worden verwacht", zegt Beeckman.