Vijf van de negen windmolenparken op zee gaan overwinst automatisch terugbetalen

Het nieuwe steunmechanisme werkt in twee richtingen. Als de elektriciteitsprijzen erg laag zijn - als er windmolens moeten worden afgeschakeld omdat de productie erg hoog is, bijvoorbeeld - ondersteunt de overheid de windmolenparken. Maar als de prijs boven een bepaald niveau stijgt zodat er overwinst wordt gemaakt, dan vloeit dat geld automatisch terug naar de overheid.

De nieuwe regeling is tot stand gekomen in overleg met de sector, is te horen bij het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De regeling geldt niet voor de vier oudste windmolenparken op zee. Het steunbedrag dat zij krijgen, ligt vast en is niet gekoppeld aan de marktprijzen. Volgens energiewaakhond CREG maken die vier windmolenparken ook geen winst.