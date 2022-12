Hoe kan je een meteoriet vinden? En hoeveel is zo'n steen waard? 5 vragen bij de zoektocht in en rond Lievegem

Philippe Mollet van Volksterrenwacht nuanceert het nieuws wel: “Op zich is het waarschijnlijk niet zo zeldzaam dat meteorieten bij ons neerkomen, maar dat is moeilijk in te schatten.



Wel het aantal meteorieten dat uiteindelijk gevonden wordt, is eerder zeldzaam”, merkt Mollet op. Zelfs in een dichtbevolkt landje als België is nog altijd heel goed mogelijk dat een meteoriet ongezien uit de lucht komt vallen.