Vlaamse regering wil Oekraïense vluchtelingen laten inschrijven bij de VDAB

"Werk is de belangrijkste opstap naar meer zelfredzaamheid", legt minister van Financiën, Begroting en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) uit. "Dat kan op termijn ook zorgen voor minder druk op de huisvesting en opvanginitiatieven zelf vanuit Vlaanderen."

Eind vorige maand verwonderde N-VA-voorzitter Bart De Wever zich nog over een gesprek dat hij onlangs had met zijn Rotterdamse ambtgenoot Ahmed Aboutaleb (PvdA). "Bij ons werkt toch 80 procent van de Oekraïense vluchtelingen", had die aan De Wever gezegd. Die had zich toen luidop afgevraagd waarom het "in ons land zo moeilijk is om mensen aan het werk te krijgen." Hij verwees in dat verband naar de uitkeringen, die volgens hem bij ons te gul worden toegekend.