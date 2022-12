Wie iemand leert rijden, zal vanaf oktober 2023 zelf ook vorming moeten volgen 

De Vlaamse regering voert nu zo'n verplicht vormingsmoment in voor begeleiders van nieuwe bestuurders. Het is te zeggen: de regering voert het moment opnieuw in. Bij de vorige hervorming van de rijopleiding in 2017 werd het vormingsmoment voor begeleiders al verplicht, maar de Raad van State schorste die bepalingen in 2020 door een bevoegdheidsconflict met de federale regering.