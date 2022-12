20 jaar oud, 16 meter acrylaat én voorbije 2,5 jaar gerenoveerd: hoe kon het fout lopen met de AquaDom in Berlijn?

AquaDom was het grootste cilinderaquarium ter wereld. De acrylglazen koker was 16 meter hoog en had een diameter van 11,5 meter. Meer dan 1.500 tropische vissen van een honderdtal verschillende soorten zwommen er rond in 1 miljoen liter water.

Een lift in het midden van het aquarium bracht toeristen zes verdiepingen omhoog door de onderwaterwereld. "Het is een enorm verlies in de aquariumwereld", vertelt Thomas Van Puymbroeck, aquariaan in de Zoo van Antwerpen.