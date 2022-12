Is argwaan van sommige werkgevers over afschaffing ziektebriefjes terecht? "Werknemers zijn net minder lang ziek als ze geen briefje hoeven in te dienen"

Volgens Godderis zullen er altijd werknemers zijn die profiteren van het systeem. "Maar dat is nu ook zo. Het ziektebriefje is er en er is nog altijd onterecht ziekteverzuim. Dat ligt rond de 8 procent. Als je het verplicht maakt om je ziekte te melden bij je leidinggevende dan verhoog je net de drempel."

Het draait allemaal om wederzijds vertrouwen, zegt Godderis nog. "Tijdens de coronacrisis is het kort ziekteverzuim net gedaald. Toen was er veel telewerk en kon de werkgever niet anders dan de werknemer te vertrouwen. De invloed daarvan op het ziekteverzuim is dus positief. Ook telewerk zelf is een zeer efficiënt middel om mensen toch te laten werken, ook als ze zich wat ziekjes voelen."