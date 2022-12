In een uur tijd meer dan 600 meldingen van phishing: piek in eindejaarskoopjes betekent ook piek in pogingen tot oplichting

Met de eindejaarsperiode in zicht waarschuwt Safe on Web, het publiek platform tegen internetcriminaliteit, voor een stijging in het aantal phishers die zich online voordoen als bezorgdiensten. Deze week kwamen er al honderden meldingen binnen, soms in amper één uur tijd meer dan 600, van oplichters die zich in een mail uitgaven voor Bpost. Dat vertelt woordvoerder Katrien Eggers in het Radio1-programma en de podcast "Het uur van de waarheid".