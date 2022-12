Wat kan jij doen om de biodiversiteit te helpen beschermen? 5 verrassende tips voor elke dag

Een beetje kaarslicht, gezellig samenzijn, en nog een kat of hond die op een warm plekje ligt. Het maakt de winter alleen maar gezelliger voor veel mensen. En ook daar is winst te halen voor de biodiversiteit, want sommige antivlooienmiddelen bevatten toxische stoffen.

"Imidacloprid is bijvoorbeeld een insecticide die verboden is in Europa, maar in België wel nog te verkrijgen is wanneer je je hond of kat wil ontvlooien. De effecten daarvan zijn bewezen verwoestend voor insecten, maar ook voor biodiversiteit in het water", legt De Smet uit. En het goedje zit wel degelijk in onze waterlopen. "Bij dat ontvlooien is dat natuurlijk in heel kleine hoeveelheden, maar als een hond dan in het water springt of het regent, belandt het in het milieu. Dus als het met een andere producten kan, des te beter!"