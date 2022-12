Werkzaamheden aan Mechelse vesten afgerond: volledige vesten nu eenrichtingsverkeer en knips in omliggende straten

Op de Zwartzustervest in Mechelen eindigt vandaag de zesde en laatste fase van de werkzaamheden op de vesten. Sinds 2 augustus werkten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Mechelen in zes fases om eenrichtingsverkeer in te voeren op de vesten. Daarnaast werden ook knips doorgevoerd in straten in de buurt, om te verhinderen dat mensen die als sluipwegen zouden gebruiken.