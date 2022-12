Sociale appartementen in Erps-Kwerps al anderhalve maand zonder verwarming: "Soms maar tien graden binnen"

"De voorbije weken was het in mijn woonkamer vaak maar twaalf graden, soms dertien", vertelt bewoonster Marie José. "Dat is sinds half oktober zo", zegt ook een andere bewoonster. "Het was hier zestien graden, in de keuken twaalf, en in de slaapkamer maar tien graden." "Soms kom ik thuis na een wandeling met mijn hond, en is het binnen precies kouder dan buiten", klinkt het nog.

Er zijn 28 sociale appartementen in het gebouw in de Weebroekweg in Erps-Kwerps. Er zijn al langer problemen met de gasketel, maar in november viel die ook volledig uit. "We hebben met spoed herstellingen uitgevoerd en verschillende wisselstukken vervangen. De installateur liet ons echter na een zoveelste interventie op 8 december weten dat de ketel niet meer hersteld kon worden", klinkt het bij sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis.