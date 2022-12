Architect klonk in 2003 nog zeker over zijn aquarium: "Cilinder AquaDom die barst, is Hollywoodscenario dat hier niet kan"

Een scenario zoals je het normaal alleen in films ziet, werd plots werkelijkheid. En toch beweerde Michael Jessing, een van de architecten, 20 jaar geleden dat wat er gisteren gebeurd is, absoluut onmogelijk was. Ook vernieling door sabotage was uitgesloten, volgens hem. "Je zou er hoogstens met een handvuurwapen of iets dergelijks een klein gaatje in kunnen maken, waar een beetje water uit zou kunnen komen, maar dat zou de hele cilinder niet laten barsten. Zulke Hollywoodscenario's of worstcasescenario's zouden hier niet kunnen gebeuren", zei hij in 2003 nog zonder verpinken.