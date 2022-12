Auto rijdt woning binnen in Oud-Turnhout en richt ravage aan in woonkamer

Rond 5.30 uur vanmorgen is een auto in een woning gereden aan de Lage Darisdonk in Oud-Turnhout. De auto kwam uit de Neerstraat, reed rechtdoor op een splitsing en kwam zo terecht in de woonkamer van het huis. Daar werd een grote ravage aangericht. Niemand raakte bij het ongeval gewond. De 81-jarige man van de vernielde woning was niet thuis en de bestuurder van de auto bleef ook ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.