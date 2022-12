Caroline Gennez (Vooruit) vervangt Meryame Kitir als minister van Ontwikkelingssamenwerking

Gennez, die ook afkomstig is uit Limburg, was van 2007 tot 2011 voorzitter van SP.A, zoals Vooruit toen nog heette. Ze heeft ook jarenlange ervaring in de lokale politiek in Mechelen en als Vlaams Parlementslid. Het is nog niet duidelijk wie haar vervangt in het Vlaams Parlement.



"Toch ook opvallend: Gennez zal nu samen met minister Vandenbroucke in de federale regering zitten", legt VRT NWS-journalist Lonne Van Erp uit. "Da's een opmerkelijke combinatie want toen Gennez zelf nog voorzitter was kreeg Vandenbroucke geen ministerpost meer."