Al 196 doden geteld na aardverschuivingen en overstromingen in Congolese hoofdstad Kinshasa

Mensen kwamen onder meer om het leven doordat ze meegesleurd werden door het water. Maar het overtollige water veroorzaakte ook grondverzakkingen, waardoor huizen zijn ingestort. De dichtbevolkte wijken op de heuvels van de stad zijn het ergst getroffen. In de wijk Mont Ngafula zijn bijna 300 huizen ingestort. Op een nationale autoweg erodeerde de bodem onder het asfalt en er ontstond een zinkgat van verschillende tientallen meters diep.

Het stadsplan van Kinshasa dateert nog van tijdens de koloniale periode. Toen was de heuvelachtige stad voorzien op minder dan een half miljoen mensen. Vandaag wonen er zowat 15 miljoen mensen in de Congolese hoofdstad. Een tijd geleden zijn viaducten gelegd op een grote invalsweg van de luchthaven. Maar in de volkswijken is er nauwelijks iets veranderd aan de gebrekkige infrastructuur.