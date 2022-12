Belgen lenen massaal voor renovaties door hoge energieprijzen, aantal energieleningen piekt

Wat is een EPC-score?

De EPC-score is een getal dat aangeeft hoeveel je energieverbruik bedraagt per vierkante meter vloeroppervlak. Hoe lager de score, hoe minder energie nodig is om je woning te verwarmen en dus hoe lager je energiefactuur. De gemiddelde woning in België heeft een energielabel D, terwijl het de ambitie is dat alle woningen het label A behalen tegen 2050.