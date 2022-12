Duitse politie vindt drie jaar na "grootste kunstroof sinds WO II" belangrijk deel van de juwelen terug

We keren meer dan drie jaar terug in de tijd. In de vroege uurtjes van 25 november 2019 dringen inbrekers het museum Grünes Gewölbe binnen. Dat museum is gevestigd in een 16e-eeuws kasteel, het Residenzschloss, in de oostelijke deelstaat Saksen. Het is een van de oudste musea van Europa, zelfs ouder dan het British Museum in Londen. Er wordt een van de belangrijkste verzamelingen van oude juweelkunst in Europa tentoongesteld.