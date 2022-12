Hackersbende haalt "Antwerpen" van website: "Ofwel lopen onderhandelingen volop, ofwel heeft de stad betaald"

Dat de stad nu niet meer vermeld wordt op de website kan volgens expert Geert Baudewijns van bedrijf Secutec maar twee zaken betekenen: "Ofwel lopen de onderhandelingen volop. Ofwel heeft de stad betaald. Ik ben zelf niet betrokken bij de onderhandelingen, maar ik kan er wel over vertellen vanuit mijn ervaring als onderhandelaar."

Soms loopt het losgeld dat een bedrijf moet betalen op tot 10 procent van de omzet. "Maar voor gemeenten of steden, kan dat helemaal anders zijn. Daar kan ik dus eigenlijk weinig over zeggen."

"Play is geen onbekende speler in het wereldje", weet ook VRT NWS-journalist Tim Verheyden. "Ze zijn verantwoordelijk voor grote cyberaanvallen in de VS, Canada, Bulgarije, Zwitserland en nu dus ook voor de aanval op de stad Antwerpen." De stad heeft voorlopig nog niet gereageerd.