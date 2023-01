IJslaag Kraenepoel in Aalter niet dik genoeg om te schaatsen

Wie gehoopt had om bij deze winterprik te kunnen schaatsen op de Kraenepoel in Aalter, mag de schaatsen al zeker tot de volgende winterprik opbergen. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen opnieuw boven het vriespunt. Maar de afgelopen acht dagen was het erg koud, en dus was alle hoop op dit weekend gevestigd: "We hebben de dikte van het ijs constant gemeten”, zegt ijsmeester Patrick Vervaeke. “We zaten vrijdagavond aan nog geen zes centimeter. Om veilig te schaatsen op de Kraenepoel heb je minstens acht centimeter en zelfs liefst tien centimeter nodig."