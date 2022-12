Iraanse actrice uit Oscarwinnende film "The salesman" gearresteerd

Taraneh Alidoosti, een van de bekendste actrices in Iran, is gearresteerd omdat ze “leugens verspreidde”. Vorige week had Alidoosti een bericht gedeeld op Instagram waarin ze haar solidariteit betuigt met de eerste betoger die door het Iraanse regime is terechtgesteld: ''Zijn naam was Mohsen Shekari. Elke internationale organisatie die dit bloedvergieten ziet en niets doet, is een schande voor de mensheid." Dat bericht komt haar duur te staan.