Jonge Limburgse chauffeurs doen rijtest om jongeren met een glas te veel op naar huis te brengen bij oudejaar

Elk jaar krijgt de organisatie het wel moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor deze actie. "Er zijn jaren geweest dat we 250 vrijwilligers hadden in heel Vlaanderen", zegt Storms. "Op dit moment hebben we er nog maar 23 en dat is toch wel heel weinig. Ik hoop dat we toch nog wat vrijwilligers gaan kunnen verzamelen tegen 31 december. Je moet enkel tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, een rijbewijs hebben en een korte rijproef afleggen bij een rijschool om testen of je onder groepsdruk passagiers kan vervoeren. Ook als je geen rijbewijs hebt, kan je ons helpen want ze zoeken nog mensen die oproepen kunnen beantwoorden in ons callcenter."