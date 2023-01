Luchthaven Maastricht blijft definitief open

Dat protest zal blijven duren, volgens Wim Derks van de Alliantie pleinAIR Maastricht. "Er is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Het vliegveld heeft een negatieve maatschappelijk impact, de economische betekenis voor de regio is laag, de vracht is bijvoorbeeld bloemen uit Afrika die via hier naar Aalsmeer gaan. Het heeft weinig betekenis, maar voor de meerderheid is het een prestigeproject dat hoe dan ook door moet gaan."

De protestgroep legt zich neer bij het politieke besluit, maar er kan nog een juridisch staartje aan komen, volgens Derks. "Er loopt al een procedure rond de stikstofuitstoot van de luchthaven, en dat gaan we nu verder opvolgen, we gaan de juridische weg in."