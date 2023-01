Man uit Harelbeke steekt appartement ex-partner in brand

In Harelbeke heeft een man van 34 afgelopen nacht het appartement van zijn ex-partner in brand gestoken. Eerder op de avond was de politie al ter plaatse gekomen voor intrafamiliaal geweld. Toen was de man niet aanwezig.

Later op de avond keerde hij terug naar het appartement, waarop hij de inboedel van het appartement heeft vernield. Nog later kwam de man terug naar het appartement om het in brand te steken. De bewoonster was niet aanwezig.

De man kon uiteindelijk worden gearresteerd. Het appartement is helemaal vernield en er werden twaalf mensen geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De verdachte wordt nog verhoord.