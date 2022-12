Mengeling van teleurstelling en trots bij Belgisch Marokkaanse voetbalfans in België

Vanavond lijkt het tot nu toe relatief rustig te blijven. In de buurt van het Brusselse Zuidstation en aan de Turnhoutsebaan in Antwerpen heerste er vlak na de wedstrijd wat spanning en werden er enkele vuurpijlen afgevuurd. Onze collega Stef Meerbergen meldde in VRT NWS Journaal dat zowel de Lemonnierlaan als de Kleine Ring in Brussel alweer zijn vrijgegeven voor het verkeer.

In Brussel doken er op een bepaald moment ook enkele gemaskerde jongeren op die daar duidelijk niet waren om feest te vieren.

"De Marokkanen hier hinken duidelijk op twee gedachten", zegt Stef Meerbergen. "Enerzijds is er de fierheid om wat Marokko heeft gedaan in de wereldbeker, maar anderzijds zijn ze wel duidelijk ontgoocheld. Met deze wedstrijd vanavond is ook hun WK helemaal voorbij."