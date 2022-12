Opvallend lage opkomst voor parlementsverkiezingen in Tunesië

Er zijn allicht verschillende oorzaken voor de lage opkomst van vandaag. Veel Tunesiërs zijn niet enthousiast over de parlementsverkiezingen omdat ze er het nut niet van inzien. Bovendien zijn de bevoegdheden van het nieuwe parlement erg beperkt. En er was ook nog eens de voetbalwedstrijd Marokko-Kroatië in Qatar die veel mensen thuis hield.

Overigens had de oppositie opgeroepen om de verkiezingen te boycotten. Ook de voorzitter van de machtige Tunesische vakbond UGTT had opgeroepen om niet te gaan stemmen. De vakbond heeft meer dan 1 miljoen leden en kant zich tegen het sociale en economische beleid van president Kais.

Vanavond heeft een oppositieleider gezegd dat hij president Kais niet langer erkent als staatshoofd. "We vragen dat hij na dit fiasco ontslag neemt", aldus Nejib Chebbi.