Peruaanse president Dina Boluarte: "Mijn ontslag lost het probleem niet op"

Boluarte wijst ook de oproep vanuit de oppositie af om een nieuwe grondwet te laten opstellen, die de rol van de staat in de Peruaanse economie moet vergroten. "Daarvoor is het nu niet het goede moment", vindt Boluarte. Ze kondigt wel een herschikking van de regering aan.

Of die regering zal kunnen standhouden in al de onrust in het land, is niet duidelijk. Sinds de arrestatie van de vorige president is Peru zo goed als stilgevallen. Actievoerders blokkeren wegen en luchthavens, maar de grenzen worden gesloten gehouden. De regering heeft intussen de noodtoestand uitgeroepen.

Door de onrust zitten duizenden buitenlandse toeristen geblokkeerd op verschillende plaatsen in het land. Dat is onder meer zo in de stad Cuzco en in de stad Aguas Calientes, vlakbij de wereldberoemde Mayaruïnes van Machu Picchu.

De Belg Bart Vandaele zit sinds vorige zondag vast in Arequipa, de op één na grootste stad van Peru: "Wij zitten al een week muurvast hier, in een hostel met een hele hoop andere toeristen", vertelt hij aan VRT NWS. "We zijn volop bezig met herboekingen in de hoop dat we hier snel weg kunnen raken."

In Cuzco is de luchthaven intussen weer open. Volgens de Peruaanse minister van Toerisme Luis Fernando Helguero zijn daar al duizenden toeristen kunnen vertrekken.