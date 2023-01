Provincie West-Vlaanderen deelt 274 klimaatbomen uit in 6 gemeentes

Griet Messeeuw en Wim Allemeersch uit Kaster, een deelgemeente van Anzegem, haalden een zomereik af. “We hebben al meerdere bomen in de tuin staan. Notelaars en een berk. Er is nog plaats voor deze zomereik. Dat is de beste klimaatkeuze, en hij is al redelijk groot. Hij krijgt een prominente plek in onze tuin. We zien liever bomen in een tuin staan dan een tuin die helemaal netjes afgelijnd en vlak is.”