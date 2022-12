Coronamaatregelen in Chinese miljoenenstad Shanghai opnieuw aangescherpt wegens stijgend aantal besmettingen

Ook in de hoofdstad Peking lijkt het aantal besmettingen weer toe te nemen. Een goed beeld krijgen van de verspreiding van het virus in China is echter heel moeilijk. De overheid maakte deze week bekend dat ze stopt met het rapporteren van asymptomatische gevallen, omdat het onmogelijk geworden is om die bij te houden nu massaal testen niet meer vereist is. "Er worden nog wel cijfers gepubliceerd, maar die zijn volstrekt onbetrouwbaar", zegt Rammeloo. "Niemand weet precies hoeveel mensen besmet zijn."

Maar berichten op sociale media en getuigenissen in internationale media over drukbezochte spoeddiensten, apotheken waar zelftesten uitverkocht zijn en drukke crematoria doen vermoeden dat het aantal besmettingen enorm gestegen is en er ook weer mensen aan het virus overlijden. Volgens de officiële cijfers zijn er sinds 4 december geen mensen meer gestorven aan covid (al gebruikt China strengere criteria dan vele andere landen om te bepalen of iemand aan covid is gestorven).

Zo noteerde het Amerikaanse persbureau AP getuigenissen over een crematorium in de hoofdstad Peking waar de voorbije dagen 150 lichamen per dag gecremeerd werden, terwijl dat er op een normale dag enkele tientallen zijn. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het om covidslachtoffers gaat. Zo zouden er in de winter sowieso meer mensen gecremeerd worden.