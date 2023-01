Sint-Truiden maakt zich klaar voor winterevent 'Lichtjes in het Park' ten voordele van kansarme gezinnen

Ondanks de vrieskou, verwacht Kvikvinia niet dat de frisse buitenlucht veel mensen gaat afschrikken. "Het weer is eigenlijk ideaal. Het is koud maar droog weer, dus we kunnen iedereen verwarmen met vuurspektakels, sfeervolle taferelen en lekker eten. We hebben wel extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de vijvers in het park. Die zijn door de kou gedeeltelijk bedekt met een laagje ijs, dus voor alle zekerheid zal er bij elke vijver een redder staan. Ook alle bruggen over de vijvers zullen afgesloten worden voor het publiek."