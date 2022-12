Van piepjonge voorzitter tot ruzie met Vandenbroucke: de vijf politieke sleutelmomenten van Caroline Gennez 

Aan ervaring is er geen gebrek bij Caroline Gennez (47). De Limburgse politica, in Sint-Truiden geboren, was actief in alle lagen van de Belgische politiek. Als kind was een tenniscarrière nog een mogelijkheid. Een hernia maakte daar op haar veertiende helaas een einde aan. Ze ging politieke wetenschappen studeren in Leuven en raakte steeds meer betrokken in het politieke leven. De laatste jaren zetelde ze in het Vlaamse Parlement.