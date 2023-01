Vier vrienden uit Antwerpse Kempen brengen nieuw luchtballonfestival naar Grobbendonk

Jarenlang werd de Kempische lucht gekleurd door tientallen luchtballonnen in alle vormen en kleuren die vanuit Olen de lucht in gingen. “In Olen zijn er ongeveer 19 edities geweest van de ballonmeeting, maar daar kwam een tijdje geleden een einde aan omdat de organisator jammer genoeg is overleden”, zegt Sven Schoeters van KempenAIR. “We zijn dan met de familie gaan praten om te vragen of er nog een nieuwe editie zou komen, maar dat was niet het geval. Daarom zijn we op het idee gekomen om het zelf over te nemen en de draad terug op te pikken.”