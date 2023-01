Voormalig burgemeester en staatssecretaris Paul De Keersmaeker overleden

Na zijn politieke carrière nam hij heel wat bestuursmandaten op, meestal zelfs als voorzitter, in nationale en internationale bedrijven, waaronder InBev (Interbrew), KBC en Nestlé. In 1997 kreeg De Keersmaeker de titel van baron. Van 1995 tot 1998 was zijn zoon Bert burgemeester van Asse.

Volgens de familie is de begrafenisplechtigheid nu vrijdag om 11 uur gepland in de kerk van Asse.