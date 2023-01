Vredeslicht vanuit Ieper en Gent verspreid in Vlaanderen

Het vredeslicht, dat in Bethlehem aangestoken is, wordt vandaag vanuit Ieper over de hele Westhoek verspreid, en vanuit Gent over Oost-Vlaanderen. Vanuit Bethlehem vertrok het via de luchthaven van Tel Aviv naar Europa. Het vredeslicht wil mensen in deze donkere periode over letterlijke en figuurlijke grenzen heen verbinden.