Nu nog vrieskou, maar maandag zachtere temperaturen (en stevige wind) op komst

Maandag wordt het door de aanvoer van gestoorde zeelucht gevoelig zachter. Wanneer de regen ons land verlaat via Nederland, blijft het meestal droog. Het kwik stijgt naar 4 tot 5 graden op de Hoge Venen en naar 9 tot 11 graden in Vlaanderen. Het gaat wel vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 tot 60 kilometer per uur.



Het KMI signaleert nog ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen en vraagt daarom zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken. Die symptomen kunnen wijzen op CO-vergiftiging.